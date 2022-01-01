Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122
Арт. О00000028431
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина лезвия, мм
|18
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Поворотные
|Да
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- Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122 изготовлен из металла высокого качества. Используются для подрезки травы на газонах, лужайках, альпийских горках. Надёжные металлические ручки позволяют крепко держать ножницы в руке, предотвращая скольжение.
Преимущества
- Наличие затвора обеспечивает фиксацию лезвий, когда изделие не используется
- Наличие поворотного механизма позволяет работать под различным углом
- Поставляется в блистерной упаковке для удобства навески
- Длина лезвий - 18 см