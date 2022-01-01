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Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122
Найти аналог
Садовые ножницы
    Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122
    Арт. О00000028431
    Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122

      Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. О00000028431

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина лезвия, мм
      		18
      Поворотные
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122 изготовлен из металла высокого качества. Используются для подрезки травы на газонах, лужайках, альпийских горках. Надёжные металлические ручки позволяют крепко держать ножницы в руке, предотвращая скольжение.

        Преимущества

        • Наличие затвора обеспечивает фиксацию лезвий, когда изделие не используется
        • Наличие поворотного механизма позволяет работать под различным углом
        • Поставляется в блистерной упаковке для удобства навески
        • Длина лезвий - 18 см