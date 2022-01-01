Преимущества

Наличие затвора обеспечивает фиксацию лезвий, когда изделие не используется

Наличие поворотного механизма позволяет работать под различным углом

Поставляется в блистерной упаковке для удобства навески

Длина лезвий - 18 см

Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122 изготовлен из металла высокого качества. Используются для подрезки травы на газонах, лужайках, альпийских горках. Надёжные металлические ручки позволяют крепко держать ножницы в руке, предотвращая скольжение.