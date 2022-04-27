Вытяжной обратный клапан для вентиляции Shuft RSK 250
Арт. X69914561118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.68
- Обратный клапан для вентиляции SHUFT RSK 250 с подпружиненными лопастями предназначен для автоматического перекрывания круглых воздуховодов при отключении систем вентиляции.
Преимущества
- Корпус клапана выполнен из оцинкованной стали, лопасти — из листового алюминия
- Крепление клапана к другим элементам системы вентиляции производится при помощи ниппельного соединения
- Клапан может быть установлен в вертикальном положении
- Диаметр - 250 мм