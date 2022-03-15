Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536
Арт. X13280380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
Защитные открытые очки РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVE CONTRAST super 2-1,2 PC 11536 широко используются при станочных работах. Повышают видимость и контрастность, защищают глаза от высокоскоростных летящих частиц, УФ-излучения. Очки оснащены незапотевающим панорамным стеклом, выполненным из поликарбоната, устойчивым к царапинам, растворам кислот и щелочей.
Преимущества
- Очки легкие современные незапотевающие универсального применения с увеличенным панорамным обзором, защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с покрытием от царапин и запотевания. Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
- Заушники увеличенного размера обеспечивают надежную защиту от твердых летящих частиц. РС super с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию
- Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках