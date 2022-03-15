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Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536
4.5
2
Найти аналог
Очки
    Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536
    Арт. X13280380
    4.5
    2
    Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536
    Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536
    Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536
      Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536
      Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536
      Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536

      Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280380
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hammer
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Защитные открытые очки РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVE CONTRAST super 2-1,2 PC 11536 широко используются при станочных работах. Повышают видимость и контрастность, защищают глаза от высокоскоростных летящих частиц, УФ-излучения. Очки оснащены незапотевающим панорамным стеклом, выполненным из поликарбоната, устойчивым к царапинам, растворам кислот и щелочей.

        Преимущества

        •    Очки легкие современные незапотевающие универсального применения с увеличенным панорамным обзором, защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с покрытием от царапин и запотевания. Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
        •     Заушники увеличенного размера обеспечивают надежную защиту от твердых летящих частиц. РС super с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к  истиранию и царапанию
        •     Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках