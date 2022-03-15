Защитные очки Hammer ACTIVE CONTRAST O15 11536

Защитные открытые очки РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVE CONTRAST super 2-1,2 PC 11536 широко используются при станочных работах. Повышают видимость и контрастность, защищают глаза от высокоскоростных летящих частиц, УФ-излучения. Очки оснащены незапотевающим панорамным стеклом, выполненным из поликарбоната, устойчивым к царапинам, растворам кислот и щелочей.



Преимущества