Защитные очки Hammer ACTIVE StrongGlass O17 11755

Защитные открытые очки РОСОМЗ О17 HAMMER ACTIVE StrongGlassтм 5-2,5 PC 11755 - очки универсального применения с покрытием против запотевания и царапин, панорамным стеклом и заушниками увеличенного размера. Градационный шифр стекла 5-2.5. Очки отлично защищают глаза от вредных ультрафиолетовых лучей, летящих частиц с низкоэнергетическим ударом. Устойчивы к температуре до 55 градусов Цельсия.

Преимущества