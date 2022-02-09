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Защитные очки Hammer ACTIVE StrongGlass O17 11755
5.0
1
324 ₽
Очки
    Защитные очки Hammer ACTIVE StrongGlass O17 11755
    Арт. X13280395
    5.0
    1
    Защитные очки Hammer ACTIVE StrongGlass O17 11755
    Защитные очки Hammer ACTIVE StrongGlass O17 11755
      Защитные очки Hammer ACTIVE StrongGlass O17 11755
      Защитные очки Hammer ACTIVE StrongGlass O17 11755

      Защитные очки Hammer ACTIVE StrongGlass O17 11755

      324 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13280395
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hammer
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      324 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Защитные открытые очки РОСОМЗ О17 HAMMER ACTIVE StrongGlassтм 5-2,5 PC 11755 - очки универсального применения с покрытием против запотевания и царапин, панорамным стеклом и заушниками увеличенного размера. Градационный шифр стекла 5-2.5. Очки отлично защищают глаза от вредных ультрафиолетовых лучей, летящих частиц с низкоэнергетическим ударом. Устойчивы к температуре до 55 градусов Цельсия.

        Преимущества

        • Легкие и прочные
        • Защищают глаза
        • Устойчивы к температуре до 55 градусов Цельсия