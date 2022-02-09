Защитные очки Hammer ACTIVE StrongGlass O17 11755
Арт. X13280395
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Защита от лазера
|Нет
|
Защита от паров и брызг
|Нет
Защитные открытые очки РОСОМЗ О17 HAMMER ACTIVE StrongGlassтм 5-2,5 PC 11755 - очки универсального применения с покрытием против запотевания и царапин, панорамным стеклом и заушниками увеличенного размера. Градационный шифр стекла 5-2.5. Очки отлично защищают глаза от вредных ультрафиолетовых лучей, летящих частиц с низкоэнергетическим ударом. Устойчивы к температуре до 55 градусов Цельсия.
Преимущества
- Легкие и прочные
- Защищают глаза
- Устойчивы к температуре до 55 градусов Цельсия
- Легкие и прочные