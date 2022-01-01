Очки защитные РОСОМЗ ОЗ4-У "Прогресс" 13410
Арт. Х15570
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Очки универсального применения с увеличенной боковой защитой и вентиляционными отверстиями. Бесцветное защитное упрочненное минеральное стекло: отличается отсутствием оптических искажений, очень высокой поверхностной твердостью; имеет отличную стойкость почти к любому абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла при экстремальных температурах. Имеют повышенную механическую прочность и способны выдерживать удар при энергии не более 0,6 Дж.