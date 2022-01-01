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Очки защитные РОСОМЗ ОЗ4-У "Прогресс" 13410
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Очки
    Очки защитные РОСОМЗ ОЗ4-У "Прогресс" 13410
    Арт. Х15570

      Очки защитные РОСОМЗ ОЗ4-У "Прогресс" 13410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15570

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки универсального применения с увеличенной боковой защитой и вентиляционными отверстиями.  Бесцветное защитное упрочненное минеральное стекло: отличается отсутствием оптических искажений, очень высокой поверхностной твердостью;  имеет отличную стойкость почти к любому абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла при экстремальных температурах.  Имеют повышенную механическую прочность и способны выдерживать удар при энергии не более 0,6 Дж.