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Очки защитные открытые Росомз O85 ARCTIC CONTRAST super 18536
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Очки
    Очки защитные открытые Росомз O85 ARCTIC CONTRAST super 18536
    Арт. X13280390

      Очки защитные открытые Росомз O85 ARCTIC CONTRAST super 18536

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280390

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитные открытые очки РОСОМЗ О85 ARCTIC CONTRAST super 2-1.2 PC 18536 - это универсальные очки с защитными стеклами, крайне необходимые для сохранения здоровья. Используются водителями, станочниками, работниками медицинских учреждений и лабораторий. Очки со светофильтром янтарного цвета (градационный шифр 2-1.2) снижают утомляемость глаз, гарантируют защиту от ультрафиолетового излучения. Поликарбонатные стекла устойчивы к ударам, имеют твердое незапотевающее покрытие. Предусмотрена регулировка угла наклона стекла и длина заушника.