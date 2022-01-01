Очки защитные открытые Росомз O85 ARCTIC CONTRAST super 18536
Арт. X13280390
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Защитные открытые очки РОСОМЗ О85 ARCTIC CONTRAST super 2-1.2 PC 18536 - это универсальные очки с защитными стеклами, крайне необходимые для сохранения здоровья. Используются водителями, станочниками, работниками медицинских учреждений и лабораторий. Очки со светофильтром янтарного цвета (градационный шифр 2-1.2) снижают утомляемость глаз, гарантируют защиту от ультрафиолетового излучения. Поликарбонатные стекла устойчивы к ударам, имеют твердое незапотевающее покрытие. Предусмотрена регулировка угла наклона стекла и длина заушника.