Очки защитные открытые Росомз O85 ARCTIC CONTRAST super 18536

Защитные открытые очки РОСОМЗ О85 ARCTIC CONTRAST super 2-1.2 PC 18536 - это универсальные очки с защитными стеклами, крайне необходимые для сохранения здоровья. Используются водителями, станочниками, работниками медицинских учреждений и лабораторий. Очки со светофильтром янтарного цвета (градационный шифр 2-1.2) снижают утомляемость глаз, гарантируют защиту от ультрафиолетового излучения. Поликарбонатные стекла устойчивы к ударам, имеют твердое незапотевающее покрытие. Предусмотрена регулировка угла наклона стекла и длина заушника.