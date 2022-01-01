Очки защитные Росомз ОЗ4-Г2 "Прогресс" 13432
Арт. Х15397
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Очки О34 PROGRESS с новым ультрасовременным улучшенным корпусом, увеличенная защита от твердых частиц сверху, увеличенная боковая защита, за счет уникального заушника со специальными вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, исключающим попадание пыли и твердых частиц в пространство под очками. Современные очки универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня. Упрочненное минеральное стекло сверхустойчиво к истиранию и царапанию, интенсивному воздействию абразива, воздействию агрессивных химических веществ, брызгам и искрам металла, повышенным температурам, защита от твердых частиц до 0,6 Дж.