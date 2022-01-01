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Очки защитные Росомз ОЗ4-Г2 "Прогресс" 13432
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Очки
    Очки защитные Росомз ОЗ4-Г2 "Прогресс" 13432
    Арт. Х15397

      Очки защитные Росомз ОЗ4-Г2 "Прогресс" 13432

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15397

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки О34 PROGRESS с новым ультрасовременным улучшенным корпусом, увеличенная защита от твердых частиц сверху, увеличенная боковая защита, за счет уникального заушника со специальными вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, исключающим попадание пыли  и  твердых  частиц  в   пространство под очками. Современные очки  универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня. Упрочненное минеральное стекло сверхустойчиво к истиранию и царапанию, интенсивному воздействию абразива, воздействию агрессивных химических веществ, брызгам и искрам металла, повышенным температурам, защита от твердых частиц до 0,6 Дж.