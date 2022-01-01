Очки защитные Росомз ВИЗИОН B-2 O45 14525
Арт. X13280375
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
Очки универсального применения с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, увеличенной боковой защитой из оптически прозрачного материала Plexiglas CE с твердым покрытием от истирания и царапин. Надежная защита глаз сверху и с боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения.
РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении, как высококачественные солнцезащитные очки.