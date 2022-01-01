Очки защитные Росомз ВИЗИОН B-2 O45 14525

Очки универсального применения с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, увеличенной боковой защитой из оптически прозрачного материала Plexiglas CE с твердым покрытием от истирания и царапин. Надежная защита глаз сверху и с боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении, как высококачественные солнцезащитные очки.