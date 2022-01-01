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Очки защитные Росомз ВИЗИОН B-2 O45 14525
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Очки
    Очки защитные Росомз ВИЗИОН B-2 O45 14525
    Арт. X13280375
    Очки защитные Росомз ВИЗИОН B-2 O45 14525

      Очки защитные Росомз ВИЗИОН B-2 O45 14525

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280375

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Очки универсального применения с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, увеличенной боковой защитой из оптически прозрачного материала Plexiglas CE с твердым покрытием от истирания и царапин. Надежная защита глаз сверху и с боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения.

             РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении, как высококачественные солнцезащитные очки.