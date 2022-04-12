Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512

Преимущества

Панорамное стекло оранжевого цвета

Длина заушников легко регулируется



Можно отрегулировать угол наклона стекла



Модель подходит для использования с корригирующими очками



Защитные открытые очки РОСОМЗ О45 ВИЗИОН 2-2 PL 14512 сделаны из ударостойкого материала - Plexiglas CE. Используются в медицине и на производстве. Панорамное стекло оранжевого цвета (градационный шифр 2-2) обеспечивает защиту глаз от летящих частиц и абразива, ультрафиолетового излучения до 570 нм. Длина заушников легко регулируется, обеспечивая удобство при ношении очков. Также можно отрегулировать угол наклона стекла. Данная модель подходит для использования с корригирующими очками.