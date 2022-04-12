Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512
Арт. X13280373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Защитные открытые очки РОСОМЗ О45 ВИЗИОН 2-2 PL 14512 сделаны из ударостойкого материала - Plexiglas CE. Используются в медицине и на производстве. Панорамное стекло оранжевого цвета (градационный шифр 2-2) обеспечивает защиту глаз от летящих частиц и абразива, ультрафиолетового излучения до 570 нм. Длина заушников легко регулируется, обеспечивая удобство при ношении очков. Также можно отрегулировать угол наклона стекла. Данная модель подходит для использования с корригирующими очками.
Преимущества
- Панорамное стекло оранжевого цвета
- Длина заушников легко регулируется
- Можно отрегулировать угол наклона стекла
- Модель подходит для использования с корригирующими очками