Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512
5.0
2
Найти аналог
Очки
    Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512
    Арт. X13280373
    5.0
    2
    Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512
    Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512
    Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512
      Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512
      Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512
      Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512

      Защитные очки Росомз ВИЗИОН УФ O45 14512

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280373
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитные открытые очки РОСОМЗ О45 ВИЗИОН 2-2 PL 14512 сделаны из ударостойкого материала - Plexiglas CE. Используются в медицине и на производстве. Панорамное стекло оранжевого цвета (градационный шифр 2-2) обеспечивает защиту глаз от летящих частиц и абразива, ультрафиолетового излучения до 570 нм. Длина заушников легко регулируется, обеспечивая удобство при ношении очков. Также можно отрегулировать угол наклона стекла. Данная модель подходит для использования с корригирующими очками.

        Преимущества

        • Панорамное стекло оранжевого цвета
        • Длина заушников легко регулируется
        • Можно отрегулировать угол наклона стекла
        • Модель подходит для использования с корригирующими очками