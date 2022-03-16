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Оголовок скважинный Джилекс ОС 140-160/32 6011
4.0
1
7 580 ₽
Оголовки насосов
  • Персональная скидка
Оголовок скважинный Джилекс ОС 140-160/32 6011
Арт. X169139187
4.0
1
Оголовок скважинный Джилекс ОС 140-160/32 6011
Оголовок скважинный Джилекс ОС 140-160/32 6011
Оголовок скважинный Джилекс ОС 140-160/32 6011
  • Персональная скидка
Оголовок скважинный Джилекс ОС 140-160/32 6011
Оголовок скважинный Джилекс ОС 140-160/32 6011
Оголовок скважинный Джилекс ОС 140-160/32 6011

Оголовок скважинный Джилекс ОС 140-160/32 6011

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7 580 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169139187
4.0
1

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Мин. диаметр трубы, мм
140
Макс. диаметр обсадной трубы, мм
160
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 580 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  •     Оголовок скважинный Джилекс ОС 140-160/32 выполнен из чугуна - предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины, с установленным внутри нее насосом, напорной трубой ПНД, а также кабелем круглого сечения.

    Преимущества

    • Предохраняет скважину от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов
    • Повышает надежность подвешивания насоса и упрощает эксплуатацию технического колодца
    • Монтаж без сварочных работ
    • Увеличивает дебит неглубоких скважин за счет образующегося разряжения между оголовком и понижающимся в процессе работы насоса уровнем воды
    • Рым-болты на верхней крышке обеспечивают удобный монтаж и демонтаж насоса