Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
Арт. О00000013304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.11
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Габариты, мм
|282x45x30
- Отвёртка крестовая ВИХРЬ 73/6/2/2 PH2х150мм - для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы.
Преимущества
- Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
- Наконечник намагничен
- Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика