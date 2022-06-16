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Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
4.5
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
    Арт. О00000013304
    4.5
    2
    Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)

      Отвертка крестовая Вихрь PH2 (150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013304
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.11
      Габариты, мм
      		282x45x30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвёртка крестовая ВИХРЬ 73/6/2/2 PH2х150мм - для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы. 

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
        • Наконечник намагничен
        • Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика