Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (150 мм)
Арт. О00000013438
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.12
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Габариты, мм
|261x44x30
Отвёртка шлицевая ВИХРЬ SL6 150 мм. для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Преимущества
- Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
- Наконечник намагничен
- Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика
- Длинный стержень обеспечивает доступ к заглубленному крепежу