Отвертка шлицевая Вихрь SL8 (200 мм)
Арт. О00000013463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.1
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Габариты, мм
|255x25x40
- Отвёртка шлицевая ВИХРЬ SL8 200 мм. для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Размер шлица позволяет без значительных усилий отворачивать винты. Рельефная рукоятка создает определенный рычаг и облегчает вращение - это позволяет работать длительный период времени без усталости.
Преимущества
- Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
- Наконечник намагничен
- Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика
- Длинный стержень обеспечивает доступ к заглубленному крепежу