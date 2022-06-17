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Отвертка шлицевая Вихрь SL8 (200 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка шлицевая Вихрь SL8 (200 мм)
    Арт. О00000013463
    5.0
    2
    Отвертка шлицевая Вихрь SL8 (200 мм)

      Отвертка шлицевая Вихрь SL8 (200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013463
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		255x25x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвёртка шлицевая ВИХРЬ SL8 200 мм. для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Размер шлица позволяет без значительных усилий отворачивать винты. Рельефная рукоятка создает определенный рычаг и облегчает вращение - это позволяет работать длительный период времени без усталости.

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
        • Наконечник намагничен
        • Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика
        • Длинный стержень обеспечивает доступ к заглубленному крепежу