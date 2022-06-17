Отвертка шлицевая Вихрь SL8 (200 мм)

Отвёртка шлицевая ВИХРЬ SL8 200 мм. для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Размер шлица позволяет без значительных усилий отворачивать винты. Рельефная рукоятка создает определенный рычаг и облегчает вращение - это позволяет работать длительный период времени без усталости.



Преимущества