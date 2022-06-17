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Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
    Арт. О00000013414
    5.0
    2
    Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
    Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
    Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
    Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
    Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
      Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
      Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
      Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
      Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)
      Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)

      Отвертка шлицевая Вихрь SL6 (100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013414
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		155x25x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвёртка шлицевая SL6х100мм ВИХРЬ 73/6/2/9 для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. 

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
        • Наконечник намагничен
        • Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика
        • Длинный стержень обеспечивает доступ к заглубленному крепежу