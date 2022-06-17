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Отвертка шлицевая Вихрь SL3 (100 мм)
4.5
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка шлицевая Вихрь SL3 (100 мм)
    Арт. О00000013396
    4.5
    2
    Отвертка шлицевая Вихрь SL3 (100 мм)

      Отвертка шлицевая Вихрь SL3 (100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013396
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.05
      Габариты, мм
      		189x44x23
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвёртка шлицевая SL3х100мм ВИХРЬ 73/6/2/7 для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. 

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие 
        • Наконечник намагничен
        • Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика
        • Длинный стержень обеспечивает доступ к заглубленному крепежу