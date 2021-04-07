Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л
Арт. Ю00000025820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.9
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Праймер
|Да
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- Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л используется для пиления древесины при выполнении работ в приусадебном хозяйстве и частном домовладении, а также строительных, садовых и лесохозяйственных работ (распиловка дров, обрезка сучьев).
Преимущества
- Пила предназначена для пользователей любого уровня подготовленности (дачников, владельцев собственных домов, фермеров, строителей)
- Пила оснащена всеми необходимыми системами безопасности, стартером с функцией легкого пуска, праймером
- Двухтактный двигатель воздушного охлаждения работает на смеси бензина с октановым числом от 92 и двухтактного масла