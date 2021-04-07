Преимущества

Пила предназначена для пользователей любого уровня подготовленности (дачников, владельцев собственных домов, фермеров, строителей)

Пила оснащена всеми необходимыми системами безопасности, стартером с функцией легкого пуска, праймером

Двухтактный двигатель воздушного охлаждения работает на смеси бензина с октановым числом от 92 и двухтактного масла

Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л используется для пиления древесины при выполнении работ в приусадебном хозяйстве и частном домовладении, а также строительных, садовых и лесохозяйственных работ (распиловка дров, обрезка сучьев).