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Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л
3.6
17
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л
    Арт. Ю00000025820
    3.6
    17
    Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л
    Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л
      Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л
      Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л

      Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000025820
      3.6
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.9
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л используется для пиления древесины при выполнении работ в приусадебном хозяйстве и частном домовладении, а также строительных, садовых и лесохозяйственных работ (распиловка дров, обрезка сучьев).

        Преимущества

        • Пила предназначена для пользователей любого уровня подготовленности (дачников, владельцев собственных домов, фермеров, строителей)
        • Пила оснащена всеми необходимыми системами безопасности, стартером с функцией легкого пуска, праймером
        • Двухтактный двигатель воздушного охлаждения работает на смеси бензина с октановым числом от 92 и двухтактного масла