Пила цепная бензиновая DDE CS3816
Арт. О00000008521
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|4.2
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Праймер
|Да
- Бензопила DDE CS3816 предназначена для домашнего использования. Оснащена праймером для подкачки топлива и упрощения запуска мотора. Инерционный тормоз служит для мгновенной остановки режущей части в случае отдачи. Система антивибрации обеспечивает комфортную работу.
Преимущества
- Инерционный тормоз цепи для безопасной работы
- Антивибрационная система - комфортная работа
- Автоматическая смазка цепи
- Воздушное охлаждение двигателя
- Цепеуловитель
- Праймер
- Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 40:1