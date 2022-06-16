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Пила цепная бензиновая DDE CS3816
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Пила цепная бензиновая DDE CS3816
    Арт. О00000008521
    5.0
    2
    Пила цепная бензиновая DDE CS3816
    Пила цепная бензиновая DDE CS3816
    Пила цепная бензиновая DDE CS3816
    Пила цепная бензиновая DDE CS3816
    Пила цепная бензиновая DDE CS3816
    Пила цепная бензиновая DDE CS3816
      Пила цепная бензиновая DDE CS3816
      Пила цепная бензиновая DDE CS3816
      Пила цепная бензиновая DDE CS3816
      Пила цепная бензиновая DDE CS3816
      Пила цепная бензиновая DDE CS3816
      Пила цепная бензиновая DDE CS3816

      Пила цепная бензиновая DDE CS3816

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008521
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DDE
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		4.2
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила DDE CS3816 предназначена для домашнего использования. Оснащена праймером для подкачки топлива и упрощения запуска мотора. Инерционный тормоз служит для мгновенной остановки режущей части в случае отдачи. Система антивибрации обеспечивает комфортную работу.

        Преимущества

        • Инерционный тормоз цепи для безопасной работы
        • Антивибрационная система - комфортная работа
        • Автоматическая смазка цепи
        • Воздушное охлаждение двигателя 
        • Цепеуловитель
        • Праймер
        • Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 40:1