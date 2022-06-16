Пила цепная бензиновая DDE CS3816

Преимущества

Инерционный тормоз цепи для безопасной работы

Антивибрационная система - комфортная работа

Автоматическая смазка цепи

Воздушное охлаждение двигателя

Цепеуловитель

Праймер

Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 40:1

Бензопила DDE CS3816 предназначена для домашнего использования. Оснащена праймером для подкачки топлива и упрощения запуска мотора. Инерционный тормоз служит для мгновенной остановки режущей части в случае отдачи. Система антивибрации обеспечивает комфортную работу.