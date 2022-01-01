Погружной бытовой насос Calpeda GM-10
Арт. rutector_100001202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной дренажный насос Calpeda GM 10 100001202 подходит для перекачки чистой и слабо загрязненной жидкости с твердыми частицами не более 8 мм. Используется для слива затопленных помещений, подачи воды из прудов, орошения. Выполнен из композитного полимера, устойчивого к коррозии. Оснащен поплавковым выключателем и асинхронным двигателем 2900 об/мин. Предусмотрена ручка для удобного переноски.
Преимущества
- Поплавковый выключатель для автоматического запуска и остановки - для защиты от сухого хода
- Ручка для удобства транспортировки Calpeda GM 10 100001202
- Корпус из композитного полимера - устойчивость к внешним воздействиям
- Вал изготовлен из хромированной стали AISI 430
- На валу имеются три уплотнительных кольца из
материала NBR (нитрильный каучук)
- Тепловая защита
- Обмотка сухая с тройной пропиткой, устойчивой к влаге