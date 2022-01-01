Погружной бытовой насос Calpeda GM-10

Преимущества

Поплавковый выключатель для автоматического запуска и остановки - для защиты от сухого хода

Ручка для удобства транспортировки Calpeda GM 10 100001202

Корпус из композитного полимера - устойчивость к внешним воздействиям

Вал изготовлен из хромированной стали AISI 430

На валу имеются три уплотнительных кольца из

материала NBR (нитрильный каучук)

материала NBR (нитрильный каучук) Тепловая защита

Обмотка сухая с тройной пропиткой, устойчивой к влаге

Погружной дренажный насос Calpeda GM 10 100001202 подходит для перекачки чистой и слабо загрязненной жидкости с твердыми частицами не более 8 мм. Используется для слива затопленных помещений, подачи воды из прудов, орошения. Выполнен из композитного полимера, устойчивого к коррозии. Оснащен поплавковым выключателем и асинхронным двигателем 2900 об/мин. Предусмотрена ручка для удобного переноски.