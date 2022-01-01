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Погружной бытовой насос Calpeda GM-10
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной бытовой насос Calpeda GM-10
    Арт. rutector_100001202
    Погружной бытовой насос Calpeda GM-10

      Погружной бытовой насос Calpeda GM-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100001202

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос Calpeda GM 10 100001202 подходит для перекачки чистой и слабо загрязненной жидкости с твердыми частицами не более 8 мм. Используется для слива затопленных помещений, подачи воды из прудов, орошения. Выполнен из композитного полимера, устойчивого к коррозии. Оснащен поплавковым выключателем и асинхронным двигателем 2900 об/мин. Предусмотрена ручка для удобного переноски.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель для автоматического запуска и остановки - для защиты от сухого хода
        • Ручка для удобства транспортировки Calpeda GM 10 100001202
        • Корпус из композитного полимера - устойчивость к внешним воздействиям
        • Вал изготовлен из хромированной стали AISI 430
        • На валу имеются три уплотнительных кольца из
          материала NBR (нитрильный каучук)
        • Тепловая защита
        • Обмотка сухая с тройной пропиткой, устойчивой к влаге