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Пылесос садовый Black+Decker GW 2610 V
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Воздуходувки
    Пылесос садовый Black+Decker GW 2610 V
    Арт. X18623123
    Пылесос садовый Black+Decker GW 2610 V

      Пылесос садовый Black+Decker GW 2610 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18623123

      Характеристики

      Производитель
      		Black+Decker
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая воздуходувка Black Decker GW 2610 V – незаменимый помощник для садоводов. Применяется как пылесос для сбора мелких веток и листьев. Оснащена достаточно мощным двигателем, имеющим высокую производительность. Поставляется с прочным и удобным мешком для сбора мусора объемом 35 литров.

        Преимущества

        • Отличное сочетание высокой производительности и удобства использования