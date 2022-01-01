Пылесос садовый Black+Decker GW 2610 V
Арт. X18623123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Цвет
|черный
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Электрическая воздуходувка Black Decker GW 2610 V – незаменимый помощник для садоводов. Применяется как пылесос для сбора мелких веток и листьев. Оснащена достаточно мощным двигателем, имеющим высокую производительность. Поставляется с прочным и удобным мешком для сбора мусора объемом 35 литров.
Преимущества
- Отличное сочетание высокой производительности и удобства использования