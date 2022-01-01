Пылесос садовый Black+Decker GW 2610 V

Преимущества

Отличное сочетание высокой производительности и удобства использования

Электрическая воздуходувка Black Decker GW 2610 V – незаменимый помощник для садоводов. Применяется как пылесос для сбора мелких веток и листьев. Оснащена достаточно мощным двигателем, имеющим высокую производительность. Поставляется с прочным и удобным мешком для сбора мусора объемом 35 литров.