Резец отрезной Kirschen 1581003 (3 мм; HSS)

Резец отрезной Kirschen 1581003 - применяется для обработки древесины на токарных станках. Используется для отрезных операций, обработки выступов, впадин и угловых переходов. Лезвие изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS, закаленной до твердости HRC 61. Поверхность резца отшлифована и отполирована до зеркального блеска. Рукоятка выполнена из твердого граба.

