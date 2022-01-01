Робот для чистки бассейнов Caiman NEMH2O Deluxe

Преимущества

Непревзойденный вездеход - NEMH2O способен адаптироваться к любым условиям. Он перемещается по горизонтальной, наклонной и вертикальной поверхностям, даже по ступеням, для него не проблема углы и изгибы. Робот эффективен на любом дне – гладком или шероховатом. Отсутствие проводов дает возможность перемещаться без ограничений и помех

Высокотехнологичные турбины, привод гусениц посредством магнитной муфты (механизм не изнашивается при работе, так как передает момент без прямого контакта за счет использования двух источников противоположных магнитных полей), полная изоляция моторов, съемные части защищены герметичными уплотнениями

Абсолютная безопасность

Благодаря индукционному принципу автоматической зарядки (за счет электромагнитного поля), NEMH2O способен постоянно находиться в воде, самостоятельно заряжаясь прямо в бассейне, без вмешательства человека. Процесс зарядки полностью безопасен, он производится только тогда, когда робот подключен к станции

Робот вводится в работу за четыре несложных шага: активация во время первой зарядки, размещение зарядной станции под водой, программирование, погружение робота в бассейн

Программирование и обновление программного обеспечения производится по каналу Bluetooth, при помощи специального приложения для смартфона (планшета)

Робот способен круглый год работать в воде, без необходимости его извлечения – он использует преимущества основных фильтров бассейна, при помощи 2 мощных турбин передавая туда загрязнения. Турбины пропускают воду с производительностью 32 кубометра в час

Литий-ионный аккумулятор - компактная и легкая батарея обеспечивает 2-часовую работу, зарядка производится в среднем в течение 1:45 ч

Фильтр Smart общей емкостью 2 литра

Способен собирать крупный мусор (фракцией более 0.5 мм), такой как листва. Легкие загрязнения поднимаются роботом на поверхность воды и перерабатываются фильтрами бассейна

Акселерометр, гироскоп, уклономер - позволяют устройству легко ориентироваться в пространстве и оптимизировать свою работу. Исключают риск опрокидывания робота

Сенсор низкого уровня воды

Полное отсутствие шума

Робот для чистки бассейнов Caiman NEMH2O Deluxe – первый по-настоящему самостоятельный подводный пылесос для бассейнов любой формы и конфигурации (длиной до 25 м, глубиной до 10 м). Робот подходит и для спортивных, и для частных, и для биобассейнов, с вертикальными, пологими, ступенчатыми стенами. Он эффективно выполняет свою работу и прост в обслуживании.