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Счетчик газа Вектор-М G4 левый
4.7
3
Найти аналог
Счетчики газа
    Счетчик газа Вектор-М G4 левый
    Арт. X1699264
    4.7
    3
    Счетчик газа Вектор-М G4 левый

      Счетчик газа Вектор-М G4 левый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1699264
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Тайпит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Счетный механизм
      		механический
      Назначение
      		бытовой, коммунальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • ВЕКТОР-М счетчики газа мембранные (диафрагменные)  (типоразмеры G1,6; G2,5; G4) бытовые, с механическим отсчетным устройством роликового типа с возможностью установки датчиков импульсов, предназначены для измерения потребления природного газа, газообразных пропана, бутана или их смесей и других неагрессивных газов. Счетчики газа Вектор-М могут применяться как средство коммерческого учета газа в коммунально-бытовом секторе (жилищно-коммунальном хозяйстве ЖКХ), а также в различных технологических процессах.

        Преимущества

        • Удобство подключения
        • Надежность
        • Долговечность
        • Измерительные механизмы счетчиков оснащены устройством, препятствующим обратному ходу отсчетного устройства (стопор обратного хода)