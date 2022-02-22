Счетчик газа Вектор-М G4 левый

Преимущества

Удобство подключения

Надежность

Долговечность

Измерительные механизмы счетчиков оснащены устройством, препятствующим обратному ходу отсчетного устройства (стопор обратного хода)

ВЕКТОР-М счетчики газа мембранные (диафрагменные) (типоразмеры G1,6; G2,5; G4) бытовые, с механическим отсчетным устройством роликового типа с возможностью установки датчиков импульсов, предназначены для измерения потребления природного газа, газообразных пропана, бутана или их смесей и других неагрессивных газов. Счетчики газа Вектор-М могут применяться как средство коммерческого учета газа в коммунально-бытовом секторе (жилищно-коммунальном хозяйстве ЖКХ), а также в различных технологических процессах.