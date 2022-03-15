Преимущества

Компактное и удобное хранение благодаря специальному отверстию на рукоятке

Эргономичный дизайн

Функциональность

Профессиональный секатор БЦ 1030 предназначен для ухода за кустарниками и деревьями. Эргономичная форма рукояток секатора обеспечивает удобное пользование садовым инструментом. При производстве использовались качественные материалы, что позволило увеличить срок эксплуатации секатора.