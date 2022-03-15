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Профессиональный секатор БЦ 1030
5.0
2
Найти аналог
Садовые секаторы
    Профессиональный секатор БЦ 1030
    Арт. X19039671113
    5.0
    2
    Профессиональный секатор БЦ 1030
    Профессиональный секатор БЦ 1030
      Профессиональный секатор БЦ 1030
      Профессиональный секатор БЦ 1030

      Профессиональный секатор БЦ 1030

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X19039671113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный секатор БЦ 1030 предназначен для ухода за кустарниками и деревьями. Эргономичная форма рукояток секатора обеспечивает удобное пользование садовым инструментом. При производстве использовались качественные материалы, что позволило увеличить срок эксплуатации секатора.

        Преимущества

        • Компактное и удобное хранение благодаря специальному отверстию на рукоятке
        • Эргономичный дизайн
        • Функциональность