Профессиональный секатор БЦ 1030
Арт. X19039671113
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Прививочный
|Нет
|
С длинными ручками
|Нет
- Профессиональный секатор БЦ 1030 предназначен для ухода за кустарниками и деревьями. Эргономичная форма рукояток секатора обеспечивает удобное пользование садовым инструментом. При производстве использовались качественные материалы, что позволило увеличить срок эксплуатации секатора.
Преимущества
- Компактное и удобное хранение благодаря специальному отверстию на рукоятке
- Эргономичный дизайн
- Функциональность