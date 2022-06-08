Шина для бензопилы Oregon Double Guard 160SDEA095 (16", 1,3 мм)

Шина Double Guard А095 Oregon 160SDEA095 подходит для непрофессиональных электро- и бензопил с рабочим объемом двигателя до 35 см3. Конечная часть шины имеет небольшой радиус, обеспечивающий малую отдачу и комфорт работы. Симметричный контур и легкий вес способствуют маневренности и долгому периоду эксплуатации. Направляющая шина оснащена зубчатой рейкой, ведущей шестерней и запатентованным механизмом натяжения цепи с устройством блокировки.