Шина для цепной пилы Oregon POWERSHARP 542311

Заточное устройство, которое крепится на шину, имеет небольшой вес, высокую надежность и заметность. Точная. Точное выравнивание между заточным камнем и пильным полотном для идельной заточки цепи. Прочная. Цепь PowerSharp® такая же прочная и надежная, как и другая, калиброванная низкопрофильная цепь OREGON® 3/8”. Источник: https://handy-tool.satom.ru/p/640361682-shina-14-boks-powersharp-oregon-542311-dlya-cepi-ps50e-542311/