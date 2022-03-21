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Шина для цепной пилы Oregon POWERSHARP 542311
5.0
2
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Шины для бензопил
    Шина для цепной пилы Oregon POWERSHARP 542311
    Арт. X1881058
    5.0
    2
    Шина для цепной пилы Oregon POWERSHARP 542311

      Шина для цепной пилы Oregon POWERSHARP 542311

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1881058
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заточное устройство, которое крепится на шину, имеет небольшой вес, высокую надежность и заметность. Точная. Точное выравнивание между заточным камнем и пильным полотном для идельной заточки цепи. Прочная. Цепь PowerSharp® такая же прочная и надежная, как и другая, калиброванная низкопрофильная цепь OREGON® 3/8”. Источник: https://handy-tool.satom.ru/p/640361682-shina-14-boks-powersharp-oregon-542311-dlya-cepi-ps50e-542311/