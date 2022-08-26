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Шина OREGON 160SDEA041 3/8" 1.3 56зв. *03937*
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина OREGON 160SDEA041 3/8" 1.3 56зв. *03937*
    Арт. X3873168
    5.0
    1
    Шина OREGON 160SDEA041 3/8" 1.3 56зв. *03937*

      Шина OREGON 160SDEA041 3/8" 1.3 56зв. *03937*

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873168
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина OREGON STIGA 160SDEA041 подходит для пил SE 2016/2216/2416. Является направляющей для пильной цепи. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии. При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла. Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Его снижение ниже критического уровня делает шину непригодной для использования.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость