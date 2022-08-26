Шина OREGON 160SDEA041 3/8" 1.3 56зв. *03937*

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Шина OREGON STIGA 160SDEA041 подходит для пил SE 2016/2216/2416. Является направляющей для пильной цепи. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии. При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла. Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Его снижение ниже критического уровня делает шину непригодной для использования.