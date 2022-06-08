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Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 140SXEA041 (14", 1,3 мм)
5.0
2
1 112 ₽
1 140 ₽
Шины для бензопил
    Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 140SXEA041 (14", 1,3 мм)
    Арт. О00000003073
    5.0
    2
    Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 140SXEA041 (14", 1,3 мм)
    Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 140SXEA041 (14", 1,3 мм)
      Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 140SXEA041 (14", 1,3 мм)
      Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 140SXEA041 (14", 1,3 мм)

      Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 140SXEA041 (14", 1,3 мм)

      • -28 ₽
      1 112 ₽
      1 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003073
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      • -28 ₽
      1 112 ₽
      1 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина PRO-AM А041 Oregon 140SXEA041 подходит для легких профессиональных бензопил с длиной направляющей от 12" до 16" (30-40 см). Необходимы для лесоводов при подрезке деревьев. Высокопроизводительная шина имеет пониженную отдачу. Оснащена встроенным механизмом натяжения цепи INTENZ. Предназначена только для цепей 91. Тонкий контур способствует маневренности. Выполнена из кремнистой стали, обладает большой прочностью, мало весит.