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Шина OREGON 3/8" 1.1 52зв. 07122 144MLEA041
4.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина OREGON 3/8" 1.1 52зв. 07122 144MLEA041
    Арт. X3875204
    4.0
    1
    Шина OREGON 3/8" 1.1 52зв. 07122 144MLEA041

      Шина OREGON 3/8" 1.1 52зв. 07122 144MLEA041

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875204
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина Double Guard 90 А041 Oregon 144MLEA041 подходит для электро- и бензопил с объемом двигателя до 35 см3. Предназначена для любительского использования режущих систем с узким пропилом. Можно использовать с цепями Micro-Lite 3/8"-90SG или 0.325"-95VPX. Небольшой вес обеспечивает отличную маневренность шины. Оснащена встроенным механизмом натяжения цепи INTENZ. На боковинах у многослойной шины толщина уменьшена, что способствует высокой эффективности резки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость