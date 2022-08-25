Шина OREGON 3/8" 1.1 52зв. 07122 144MLEA041

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Шина Double Guard 90 А041 Oregon 144MLEA041 подходит для электро- и бензопил с объемом двигателя до 35 см. Предназначена для любительского использования режущих систем с узким пропилом. Можно использовать с цепями Micro-Lite 3/8"-90SG или 0.325"-95VPX. Небольшой вес обеспечивает отличную маневренность шины. Оснащена встроенным механизмом натяжения цепи INTENZ. На боковинах у многослойной шины толщина уменьшена, что способствует высокой эффективности резки.