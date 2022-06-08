Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 158PXBK095 (15", 1,5 мм)

Шина PRO-AM K095 Oregon 158PXBK095 подходит для непрофессиональных небольших пил с маленькими цепями с размером звеньев 0,325" или 3/8". Имеет небольшую отдачу благодаря малому радиусу головки шины. Специальная функция Lubri-dam позволяет дольше сохранять масло на шине и цепи, предотвращая его вытекание. Оснащена тонким контуром и имеет небольшой вес. Прослужит долгий срок эксплуатации.