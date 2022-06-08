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Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 158PXBK095 (15", 1,5 мм)
5.0
2
1 232 ₽
1 370 ₽
Шины для бензопил
    Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 158PXBK095 (15", 1,5 мм)
    Арт. О00000003180
    5.0
    2
    Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 158PXBK095 (15", 1,5 мм)
    Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 158PXBK095 (15", 1,5 мм)
      Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 158PXBK095 (15", 1,5 мм)
      Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 158PXBK095 (15", 1,5 мм)

      Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 158PXBK095 (15", 1,5 мм)

      • -138 ₽
      1 232 ₽
      1 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000003180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      • -138 ₽
      1 232 ₽
      1 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина PRO-AM K095 Oregon 158PXBK095 подходит для непрофессиональных небольших пил с маленькими цепями с размером звеньев 0,325" или 3/8". Имеет небольшую отдачу благодаря малому радиусу головки шины. Специальная функция Lubri-dam позволяет дольше сохранять масло на шине и цепи, предотвращая его вытекание. Оснащена тонким контуром и имеет небольшой вес. Прослужит долгий срок эксплуатации.