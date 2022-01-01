Шланг Belamos Adelit, 3/4" х 25м
Арт. 71842663
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|неармированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Имеет привычную конструкцию, не трансформируется, надежный и универсальный для дачного участка. Повышенная устойчивость к УФ-лучам и химическим реагентам, износостойкость, высокая пропускная способность, гибкость и устойчивость к скручиванию, повышенное рабочее давление воды. Высокая морозостойкость, отсутствие изломов при хранении в неотапливаемом помещении, не скользящая поверхность, хорошая гибкость и легкий вес, устойчив к скручиванию, химически стойкий, устойчив к УФ-лучам, срок службы более 12 лет.
Преимущества
- Рабочая температура от -5 до +60 °С
- Гарантированный срок службы 12 лет
- Долговечность
- Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
- Материал шланга без содержания кадмия, бария — безопасен для окружающей среды, человека, растений
- Внутри шланга не образуются водоросли
- Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
- Диагональная армировка и армировка «чулком»
- Изготовлен из первичного пластика