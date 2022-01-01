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Шланг Belamos Adelit, 3/4" х 25м
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Неармированные шланги
    Шланг Belamos Adelit, 3/4" х 25м
    Арт. 71842663
    Шланг Belamos Adelit, 3/4" х 25м
    Шланг Belamos Adelit, 3/4" х 25м
      Шланг Belamos Adelit, 3/4" х 25м
      Шланг Belamos Adelit, 3/4" х 25м

      Шланг Belamos Adelit, 3/4" х 25м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71842663

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		неармированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Имеет привычную конструкцию, не трансформируется, надежный и универсальный для дачного участка. Повышенная устойчивость к УФ-лучам и химическим реагентам, износостойкость, высокая пропускная способность, гибкость и устойчивость к скручиванию, повышенное рабочее давление воды. Высокая морозостойкость, отсутствие изломов при хранении в неотапливаемом помещении, не скользящая поверхность, хорошая гибкость и легкий вес, устойчив к скручиванию, химически стойкий, устойчив к УФ-лучам, срок службы более 12 лет.

        Преимущества

        • Рабочая температура от -5 до +60 °С
        • Гарантированный срок службы 12 лет
        • Долговечность
        • Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
        • Материал шланга без содержания кадмия, бария — безопасен для окружающей среды, человека, растений
        • Внутри шланга не образуются водоросли
        • Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
        • Диагональная армировка и армировка «чулком»
        • Изготовлен из первичного пластика