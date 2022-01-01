Шланг Belamos Adelit, 3/4" х 25м

Преимущества

Рабочая температура от -5 до +60 °С

Гарантированный срок службы 12 лет

Долговечность

Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв

Материал шланга без содержания кадмия, бария — безопасен для окружающей среды, человека, растений

Внутри шланга не образуются водоросли

Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает

Диагональная армировка и армировка «чулком»

Изготовлен из первичного пластика

Имеет привычную конструкцию, не трансформируется, надежный и универсальный для дачного участка. Повышенная устойчивость к УФ-лучам и химическим реагентам, износостойкость, высокая пропускная способность, гибкость и устойчивость к скручиванию, повышенное рабочее давление воды. Высокая морозостойкость, отсутствие изломов при хранении в неотапливаемом помещении, не скользящая поверхность, хорошая гибкость и легкий вес, устойчив к скручиванию, химически стойкий, устойчив к УФ-лучам, срок службы более 12 лет.