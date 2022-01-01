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Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 25м Вихрь
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Поливочные шланги
    Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 25м Вихрь
    Арт. 1079099
    Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 25м Вихрь

      Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 25м Вихрь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1079099

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Тип шланга
      		неармированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		25
      Материал
      		ПВХ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Предназначен для орошения почвы на садовых и парковых участках. 

        Преимущества:

        • Изготовлен из высококачественного ПВХ.
        • Армирован синтетической нитью.
        • Устойчив к воздействию УФ излучения, не подвержен гниению.
        • Эластичный, отлично сохраняет первоначальную форму, не скручивается.