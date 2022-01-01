Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 25м Вихрь
Арт. 1079099
Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 25м Вихрь
Арт. 1079099
Характеристики
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Производитель
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Тип шланга
|неармированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
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Длина, м
|25
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Материал
|ПВХ
Описание:Предназначен для орошения почвы на садовых и парковых участках.
Преимущества:
- Изготовлен из высококачественного ПВХ.
- Армирован синтетической нитью.
- Устойчив к воздействию УФ излучения, не подвержен гниению.
- Эластичный, отлично сохраняет первоначальную форму, не скручивается.