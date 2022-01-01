Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 Н/1-Ц

Стабилизатор однофазный настенный РЕСАНТА ACH 1000 Н/1-Ц мощностью один киловатт с двумя цифровыми дисплеями, для газовых котлов и электроники в сетях с постоянными скачками напряжения. Технические характеристики:Диапазон входного напряжения, В 140-260Номинальная величина выходного напряжения, В 220±8%Номинальная мощность при Uвх более 190 В (кВт) 1Рабочая частота (Гц) 50 / 60КПД, при нагрузке 80% не менее 97Точность поддержания выходного напряжения (%) 8Масса нетто (кг) 4Охлаждение естественноеВремя регулирования (мс) 5-7Искажение синусоиды отсутствуетВысоковольтная защита (В) 260±5Класс защиты IP 20 (негерметизирован)Габаритные размеры, Д*Ш*В (мм) 206х133х230Рабочая температура окружающей среды (С) 0-45Относительная влажность воздуха, не более (%) 80