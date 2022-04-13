Преимущества

Надежность

Лезвие изготовлено из хромванадиевойстали

Прочность

Простота эксплуатации инструмента

Стамеска по дереву Sturm 1063-01-12 (12 мм) специальный ручной инструмент, предназначенный для выравнивания поверхности и снятия верхнего слоя материала. Остро заточенное лезвие обеспечивает точность выполняемых работ. Двухкомпонентная рукоятка надежно лежит в руке и способствует комфортной работе.