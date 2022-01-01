Бензиновая подметальная машина Stiga SWS 800G 219802532/S17
Арт. О00000033299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Объем бака, л
|3
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Диаметр щетки, мм
|345
- Бензомоторная подметальная машина Stiga SWS 800 G 219802532/S17 подходит для убирания снега, листьев, скошенной травы и прочего мусора в любое время года. Мощный бензиновый двигатель STIGA объемом 212 куб. см. и нейлоновая щетка, которую можно установить в одно из трех фиксированных положений, обеспечивают качественную уборку территории. Прибор оснащен шинами Snow Hog размером 14х4,60, что позволяет очищать любой рельеф. Высота щетки регулируется двумя поворотными колесиками, с помощью которых щетку можно поднимать и опускать в зависимости от поставленной задачи.
Преимущества
- Регулируемое положение щетки - для разных задач
- Рычаги управления Stiga SWS 800 G 219802532/S17 на корпусе - для простого пользования
- Нейлоновая щетка - для долгого срока службы
- Мощный двигатель - для качественной уборки
- Шины Snow Hog диаметром 14 дюймов - для оптимального сцепления с поверхностью
- Регулировка высоты щетки - для разного мусора
- Соединительный болт - для установки принадлежностей