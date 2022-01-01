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Бензиновая подметальная машина Stiga SWS 800G 219802532/S17
Найти аналог
Подметально-уборочные машины
    Бензиновая подметальная машина Stiga SWS 800G 219802532/S17
    Арт. О00000033299
    Бензиновая подметальная машина Stiga SWS 800G 219802532/S17

      Бензиновая подметальная машина Stiga SWS 800G 219802532/S17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033299

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Объем бака, л
      		3
      Диаметр щетки, мм
      		345
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензомоторная подметальная машина Stiga SWS 800 G 219802532/S17 подходит для убирания снега, листьев, скошенной травы и прочего мусора в любое время года. Мощный бензиновый двигатель STIGA объемом 212 куб. см. и нейлоновая щетка, которую можно установить в одно из трех фиксированных положений, обеспечивают качественную уборку территории. Прибор оснащен шинами Snow Hog размером 14х4,60, что позволяет очищать любой рельеф. Высота щетки регулируется двумя поворотными колесиками, с помощью которых щетку можно поднимать и опускать в зависимости от поставленной задачи.

        Преимущества

        • Регулируемое положение щетки - для разных задач
        • Рычаги управления Stiga SWS 800 G 219802532/S17 на корпусе - для простого пользования
        • Нейлоновая щетка - для долгого срока службы
        • Мощный двигатель - для качественной уборки
        • Шины Snow Hog диаметром 14 дюймов - для оптимального сцепления с поверхностью
        • Регулировка высоты щетки - для разного мусора
        • Соединительный болт - для установки принадлежностей