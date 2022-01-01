Бензиновая подметальная машина Stiga SWS 800G 219802532/S17

Бензомоторная подметальная машина Stiga SWS 800 G 219802532/S17 подходит для убирания снега, листьев, скошенной травы и прочего мусора в любое время года. Мощный бензиновый двигатель STIGA объемом 212 куб. см. и нейлоновая щетка, которую можно установить в одно из трех фиксированных положений, обеспечивают качественную уборку территории. Прибор оснащен шинами Snow Hog размером 14х4,60, что позволяет очищать любой рельеф. Высота щетки регулируется двумя поворотными колесиками, с помощью которых щетку можно поднимать и опускать в зависимости от поставленной задачи.



Преимущества