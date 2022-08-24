Шина Stihl 30050083409 для MSA 200, 14"/35см, 1/4, 1.1мм, 72 звена
Арт. О00000037155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|14
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Длина шины, см
|35
- Шина Stihl 30050083409- оснастка для бензопил серии Stihl Rollomatic E Mini. Особо узкая шина специально разработана для аккумуляторных бензопил MSA 200 с шагом пильной цепи в 1/4". Ее небольшой вес способствует снижению массы бензопилы с одновременным увеличением производительности пиления. Данная модель - идеальный вариант как для любителей, так и для профессионалов, использующих пилу от случая к случаю.
Преимущества
- Изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой
- Подходит для широкого круга задач
- Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания
- Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей
- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи