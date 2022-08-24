Шина Stihl 30050083409 для MSA 200, 14"/35см, 1/4, 1.1мм, 72 звена

Преимущества

Изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой

Подходит для широкого круга задач

Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания

Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей

Узкая и легкая направляющая

Высокая производительность пиления

Низкий уровень отдачи

Шина Stihl 30050083409- оснастка для бензопил серии Stihl Rollomatic E Mini. Особо узкая шина специально разработана для аккумуляторных бензопил MSA 200 с шагом пильной цепи в 1/4". Ее небольшой вес способствует снижению массы бензопилы с одновременным увеличением производительности пиления. Данная модель - идеальный вариант как для любителей, так и для профессионалов, использующих пилу от случая к случаю.