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Шина Stihl 30050083409 для MSA 200, 14"/35см, 1/4, 1.1мм, 72 звена
5.0
1
2 090 ₽
Шины для бензопил
    Шина Stihl 30050083409 для MSA 200, 14"/35см, 1/4, 1.1мм, 72 звена
    Арт. О00000037155
    5.0
    1
    Шина Stihl 30050083409 для MSA 200, 14"/35см, 1/4, 1.1мм, 72 звена

      Шина Stihl 30050083409 для MSA 200, 14"/35см, 1/4, 1.1мм, 72 звена

      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000037155
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина Stihl 30050083409- оснастка для бензопил серии Stihl Rollomatic E Mini. Особо узкая шина специально разработана для аккумуляторных бензопил MSA 200 с шагом пильной цепи в 1/4". Ее небольшой вес способствует снижению массы бензопилы с одновременным увеличением производительности пиления. Данная модель - идеальный вариант как для любителей, так и для профессионалов, использующих пилу от случая к случаю.

        Преимущества

        • Изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой
        • Подходит для широкого круга задач
        • Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания
        • Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей
        • Узкая и легкая направляющая
        • Высокая производительность пиления
        • Низкий уровень отдачи