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Шина Stihl Rollomatic E Light 30050007413
4.0
1
2 790 ₽
Шины для бензопил
    Шина Stihl Rollomatic E Light 30050007413
    Арт. О00000027653
    4.0
    1
    Шина Stihl Rollomatic E Light 30050007413

      Шина Stihl Rollomatic E Light 30050007413

      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027653
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина STIHL Rollomatic E Light состоит из двух стальных пластин с вырезами большой площади, соединенных электросваркой. Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Результат: уменьшение веса на 38%. Очень слабая отдача. Идеально для ухода за деревьями. Возможность замены направляющей звёздочки.

        Преимущества

        • Специальное покрытие, защищающее от коррозии
        • Прочность
        • Малый вес