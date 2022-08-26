Шина Stihl Rollomatic E Light 30050007413

Преимущества

Специальное покрытие, защищающее от коррозии

Прочность

Малый вес

Шина STIHL Rollomatic E Light состоит из двух стальных пластин с вырезами большой площади, соединенных электросваркой. Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Результат: уменьшение веса на 38%. Очень слабая отдача. Идеально для ухода за деревьями. Возможность замены направляющей звёздочки.