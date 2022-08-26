Шина Stihl Rollomatic E Light 30050007413
Арт. О00000027653
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40
- Шина STIHL Rollomatic E Light состоит из двух стальных пластин с вырезами большой площади, соединенных электросваркой. Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Результат: уменьшение веса на 38%. Очень слабая отдача. Идеально для ухода за деревьями. Возможность замены направляющей звёздочки.
Преимущества
- Специальное покрытие, защищающее от коррозии
- Прочность
- Малый вес