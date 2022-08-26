Шина Stihl Duromatic 30030008613, 16"
Арт. О00000027665
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40
- Шина Stihl Duromatic 16" (40см) 3/8"P 1,3 60зв - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.
Преимущества
- Цельнометаллический корпус
- Износостойкий наконечник из твердого сплава
- Отсутствие ведомой звездочки
- На мощных бензопилах STIHL
- Заготовка древесины