Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шина Stihl Duromatic 30030008613, 16"
5.0
1
6 690 ₽
Шины для бензопил
    Шина Stihl Duromatic 30030008613, 16"
    Арт. О00000027665
    5.0
    1
    Шина Stihl Duromatic 30030008613, 16"

      Шина Stihl Duromatic 30030008613, 16"

      6 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027665
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      6 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина Stihl Duromatic 16" (40см) 3/8"P 1,3 60зв - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных  бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.

        Преимущества

        • Цельнометаллический корпус
        • Износостойкий наконечник из твердого сплава
        • Отсутствие ведомой звездочки
        • На мощных бензопилах STIHL
        • Заготовка древесины