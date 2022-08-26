Шина Stihl Carving E, 1/4" 1.3 мм 12", 30 см, 64 зв., 30050003205

Направляющая шина Stihl Carving E для фигурной резьбы по дереву и резки в очень узких местах с помощью вершины шины. Состоит из трех частей с массивной стеллитовой вершиной. Очень легкая и долговечная, с очень низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в пропиле