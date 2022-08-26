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Шина Stihl Carving E, 1/4" 1.3 мм 12", 30 см, 64 зв., 30050003205
5.0
1
6 690 ₽
Шины для бензопил
    Шина Stihl Carving E, 1/4" 1.3 мм 12", 30 см, 64 зв., 30050003205
    Арт. Ю00000026052
    5.0
    1
    Шина Stihl Carving E, 1/4" 1.3 мм 12", 30 см, 64 зв., 30050003205

      Шина Stihl Carving E, 1/4" 1.3 мм 12", 30 см, 64 зв., 30050003205

      6 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. Ю00000026052
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		12
      Длина шины, см
      		30
      Все характеристики
      6 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Направляющая шина Stihl Carving E для фигурной резьбы по дереву и резки в очень узких местах с помощью вершины шины. Состоит из трех частей с массивной стеллитовой вершиной. Очень легкая и долговечная, с очень низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в пропиле