Шина Stihl 30030006317 (18"/45 см, 3/8", 1,3 мм, 66 звеньев)
Арт. X1881066
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|45
- Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Шина широко используется в лесном хозяйстве. Она Отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Направляющая звездочка имеет 10 зубьев.