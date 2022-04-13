Шина Stihl 30030006317 (18"/45 см, 3/8", 1,3 мм, 66 звеньев)

Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Шина широко используется в лесном хозяйстве. Она Отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Направляющая звездочка имеет 10 зубьев.