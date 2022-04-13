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Шина Stihl 30030006317 (18"/45 см, 3/8", 1,3 мм, 66 звеньев)
5.0
2
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина Stihl 30030006317 (18"/45 см, 3/8", 1,3 мм, 66 звеньев)
    Арт. X1881066
    5.0
    2
    Шина Stihl 30030006317 (18"/45 см, 3/8", 1,3 мм, 66 звеньев)

      Шина Stihl 30030006317 (18"/45 см, 3/8", 1,3 мм, 66 звеньев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1881066
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Шина широко используется в лесном хозяйстве. Она Отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Направляющая звездочка имеет 10 зубьев.