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Шина Stihl 30030005213 (16" (40 см), 3/8", 1,6 мм, 60 звеньев)
5.0
2
3 290 ₽
Шины для бензопил
    Шина Stihl 30030005213 (16" (40 см), 3/8", 1,6 мм, 60 звеньев)
    Арт. X18810140
    5.0
    2
    Шина Stihl 30030005213 (16" (40 см), 3/8", 1,6 мм, 60 звеньев)

      Шина Stihl 30030005213 (16" (40 см), 3/8", 1,6 мм, 60 звеньев)

      3 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18810140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      3 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Шина состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Шина Rollomatic E 16 40 см получила широкое применение в лесном хозяйстве.Она может использоваться для любых работ.