Шина Stihl 30030005213 (16" (40 см), 3/8", 1,6 мм, 60 звеньев)

Предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Шина состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Шина Rollomatic E 16 40 см получила широкое применение в лесном хозяйстве.Она может использоваться для любых работ.