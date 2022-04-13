Шина Stihl 30030005213 (16" (40 см), 3/8", 1,6 мм, 60 звеньев)
Арт. X18810140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40
- Предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Шина состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Шина Rollomatic E 16 40 см получила широкое применение в лесном хозяйстве.Она может использоваться для любых работ.