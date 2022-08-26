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Шина 16", 62 звена Stihl 30050004713
5.0
1
2 290 ₽
Шины для бензопил
    Шина 16", 62 звена Stihl 30050004713
    Арт. О00000026793
    5.0
    1
    Шина 16", 62 звена Stihl 30050004713
    Шина 16", 62 звена Stihl 30050004713
    Шина 16", 62 звена Stihl 30050004713
      Шина 16", 62 звена Stihl 30050004713
      Шина 16", 62 звена Stihl 30050004713
      Шина 16", 62 звена Stihl 30050004713

      Шина 16", 62 звена Stihl 30050004713

      2 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026793
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      2 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 16" (40см) 1,6 62зв ms-250 - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины.