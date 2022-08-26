Шина 16", 62 звена Stihl 30050004713

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 16" (40см) 1,6 62зв ms-250 - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины.