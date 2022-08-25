Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шина Stihl Rollomatic E Mini 30050083913
5.0
1
1 190 ₽
1 323 ₽
Шины для бензопил
    Шина Stihl Rollomatic E Mini 30050083913
    Арт. О00000027658
    5.0
    1
    Шина Stihl Rollomatic E Mini 30050083913

      Шина Stihl Rollomatic E Mini 30050083913

      • -133 ₽
      1 190 ₽
      1 323 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027658
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      • -133 ₽
      1 190 ₽
      1 323 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина Stihl Rollomatic E Mini 3/8"P 16" (40см) 1,1 55зв - очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь. Шина Rollomatic E Mini изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой. Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей.

        Преимущества

        • Узкая и легкая направляющая
        • Высокая производительность пиления
        • Низкий уровень отдачи