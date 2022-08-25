Шина Stihl Rollomatic E Mini 30050083913

Преимущества

Узкая и легкая направляющая

Высокая производительность пиления

Низкий уровень отдачи

Шина Stihl Rollomatic E Mini 3/8"P 16" (40см) 1,1 55зв - очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь. Шина Rollomatic E Mini изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой. Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей.