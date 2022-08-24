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Универсальный топор Stihl с рукояткой из гикори 00008811957
5.0
1
Найти аналог
Топоры
    Универсальный топор Stihl с рукояткой из гикори 00008811957
    Арт. О00000040253
    5.0
    1
    Универсальный топор Stihl с рукояткой из гикори 00008811957

      Универсальный топор Stihl с рукояткой из гикори 00008811957

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040253
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		700
      Тип топора
      		топор плотницкий
      Общий вес, кг
      		1.55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Топор универсальный Stihl с рукояткой из гикори 70 см - подходит для использования как в бытовых условиях на даче или в саду, так и в профессиональной лесохозяйственной сфере. Топор имеет универсальное применение - обрубка ветвей и сучьев, колка маленьких поленьев, валка тонких деревьев и пр. Высокое качество материалов и прочность конструкции увеличивают срок службы изделия.

        Преимущества

        • Совершенный инструмент с классическим дизайном: сбалансированные, функциональные и прочные
        • Надежное исполнение: нержавеющая сталь, долговечная древесина
        • С защитной втулкой и упорной пластиной, полностью отполированное лезвие