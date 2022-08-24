Универсальный топор Stihl с рукояткой из гикори 00008811957

Преимущества

Совершенный инструмент с классическим дизайном: сбалансированные, функциональные и прочные

Надежное исполнение: нержавеющая сталь, долговечная древесина

С защитной втулкой и упорной пластиной, полностью отполированное лезвие

Топор универсальный Stihl с рукояткой из гикори 70 см - подходит для использования как в бытовых условиях на даче или в саду, так и в профессиональной лесохозяйственной сфере. Топор имеет универсальное применение - обрубка ветвей и сучьев, колка маленьких поленьев, валка тонких деревьев и пр. Высокое качество материалов и прочность конструкции увеличивают срок службы изделия.