Универсальный топор Stihl с рукояткой из гикори 00008811957
Арт. О00000040253
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Германия
|
Общая длина, мм
|700
|
Тип топора
|топор плотницкий
|
Общий вес, кг
|1.55
- Топор универсальный Stihl с рукояткой из гикори 70 см - подходит для использования как в бытовых условиях на даче или в саду, так и в профессиональной лесохозяйственной сфере. Топор имеет универсальное применение - обрубка ветвей и сучьев, колка маленьких поленьев, валка тонких деревьев и пр. Высокое качество материалов и прочность конструкции увеличивают срок службы изделия.
Преимущества
- Совершенный инструмент с классическим дизайном: сбалансированные, функциональные и прочные
- Надежное исполнение: нержавеющая сталь, долговечная древесина
- С защитной втулкой и упорной пластиной, полностью отполированное лезвие