Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)
Арт. X13191821128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Наличие наковальни
|Нет
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Рабочий ход, мм
|100
- Тиски сверлильные WILTON Q100 100х100 мм WI69997RU представляют собой элемент вспомогательной сменной оснастки, используемой для разметочных и сверлильных работ на универсальных станках. Оснастка выполнена из литейного чугуна и имеет прочную и устойчивую конструкцию.
Преимущества
- Шарнирная рукоять обеспечивает плавное перемещение губок
- Приспособление имеет отшлифованные поверхности, обеспечивающие позиционирование заготовки и последующую высокую точность обработки
- Тиски имеют зажимные губки шириной 100 мм и высотой 22 мм., обеспечивая широкую зону прихвата
- Оснастка устанавливается на рабочий стол при помощи установочных пазов