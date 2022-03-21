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Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)
5.0
2
Найти аналог
Станочные тиски
    Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)
    Арт. X13191821128
    5.0
    2
    Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)
    Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)
    Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)
      Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)
      Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)
      Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)

      Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13191821128
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тиски сверлильные WILTON Q100 100х100 мм WI69997RU представляют собой элемент вспомогательной сменной оснастки, используемой для разметочных и сверлильных работ на универсальных станках. Оснастка выполнена из литейного чугуна и имеет прочную и устойчивую конструкцию.

        Преимущества

        • Шарнирная рукоять обеспечивает плавное перемещение губок
        • Приспособление имеет отшлифованные поверхности, обеспечивающие позиционирование заготовки и последующую высокую точность обработки
        • Тиски имеют зажимные губки шириной 100 мм и высотой 22 мм., обеспечивая широкую зону прихвата
        • Оснастка устанавливается на рабочий стол при помощи установочных пазов