Сверлильные тиски Wilton WI69997RU (тип Q100, 100x100 мм)

Преимущества

Шарнирная рукоять обеспечивает плавное перемещение губок

Приспособление имеет отшлифованные поверхности, обеспечивающие позиционирование заготовки и последующую высокую точность обработки

Тиски имеют зажимные губки шириной 100 мм и высотой 22 мм., обеспечивая широкую зону прихвата

Оснастка устанавливается на рабочий стол при помощи установочных пазов

Тиски сверлильные WILTON Q100 100х100 мм WI69997RU представляют собой элемент вспомогательной сменной оснастки, используемой для разметочных и сверлильных работ на универсальных станках. Оснастка выполнена из литейного чугуна и имеет прочную и устойчивую конструкцию.