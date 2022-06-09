Рычажная ручная таль Magnus-Profi HSH-C, 0.75 т, 3 м
Арт. X1193522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|750
- Рычажная таль типа HSH представляет собой высокоэффективное оборудование для подъёма и оперирования грузами, которое широко применяется в судостроительстве, электростанциях, транспортной сфере, строительстве, шахтах, удобно при работе в узких местах, на открытом воздухе
Преимущества
- Надёжная, прочная и безопасная в работе конструкция
- Долговечность и минимум технического обслуживания
- Малый вес, небольшой размер и лёгкость в обращении
- Лёгкость хода и высокая эффективность
- Современная конструкция и хороший внешний вид