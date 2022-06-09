Рычажная ручная таль Magnus-Profi HSH-C, 0.75 т, 3 м

Преимущества

Надёжная, прочная и безопасная в работе конструкция

Долговечность и минимум технического обслуживания

Малый вес, небольшой размер и лёгкость в обращении

Лёгкость хода и высокая эффективность

Современная конструкция и хороший внешний вид

Рычажная таль типа HSH представляет собой высокоэффективное оборудование для подъёма и оперирования грузами, которое широко применяется в судостроительстве, электростанциях, транспортной сфере, строительстве, шахтах, удобно при работе в узких местах, на открытом воздухе