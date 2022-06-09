Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рычажная ручная таль Magnus-Profi HSH-C, 0.75 т, 3 м
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Рычажная ручная таль Magnus-Profi HSH-C, 0.75 т, 3 м
    Арт. X1193522
    5.0
    2
    Рычажная ручная таль Magnus-Profi HSH-C, 0.75 т, 3 м

      Рычажная ручная таль Magnus-Profi HSH-C, 0.75 т, 3 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1193522
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Magnus Profi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль типа HSH представляет собой высокоэффективное оборудование для подъёма и оперирования грузами, которое широко применяется в судостроительстве, электростанциях, транспортной сфере, строительстве, шахтах, удобно при работе в узких местах, на открытом воздухе

        Преимущества

        • Надёжная, прочная и безопасная в работе конструкция
        • Долговечность и минимум технического обслуживания
        • Малый вес, небольшой размер и лёгкость в обращении
        • Лёгкость хода и высокая эффективность
        • Современная конструкция и хороший внешний вид