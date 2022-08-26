Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Термометр биметаллический 150°С L=60(50)
5.0
1
Найти аналог
Термометры
    Термометр биметаллический 150°С L=60(50)
    Арт. X1691225321
    5.0
    1
    Термометр биметаллический 150°С L=60(50)

      Термометр биметаллический 150°С L=60(50)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691225321
      5.0
      1

      Характеристики

      Резьба, дюйм
      		1/2
      Диаметр, мм
      		63
      Макс. температура, °С
      		150
      Мин. температура, °С
      		0
      Материал корпуса
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термометр радиальный биметаллический предназначен для измерения температуры жидкостей, пара и газов в отопительных и санитарных установках, в системах кондиционирования и вентиляции. Принцип действия термометров БТ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемой температуры. В качестве чувствительного элемента используется биметаллическая пружина. Биметаллическая пружина изготавливается из двух прочно соединенных металлических пластин, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения. При изменении температуры пружина изгибается и вращает стрелку термометра. Один конец пружины закреплен внутри штока, а к другому присоединяется ось стрелки.Область применения: системы кондиционирования, теплоснабжение, водоснабжение.

        Преимущества

        • Надежность
        • Точность измерения