Термометр биметаллический 150°С L=60(50)
Арт. X1691225321
Характеристики
|
Резьба, дюйм
|1/2
|
Диаметр, мм
|63
|
Макс. температура, °С
|150
|
Мин. температура, °С
|0
|
Материал корпуса
|сталь
- Термометр радиальный биметаллический предназначен для измерения температуры жидкостей, пара и газов в отопительных и санитарных установках, в системах кондиционирования и вентиляции. Принцип действия термометров БТ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемой температуры. В качестве чувствительного элемента используется биметаллическая пружина. Биметаллическая пружина изготавливается из двух прочно соединенных металлических пластин, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения. При изменении температуры пружина изгибается и вращает стрелку термометра. Один конец пружины закреплен внутри штока, а к другому присоединяется ось стрелки.Область применения: системы кондиционирования, теплоснабжение, водоснабжение.
Преимущества
- Надежность
- Точность измерения