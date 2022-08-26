Термометр биметаллический 150°С L=60(50)

Преимущества

Надежность

Точность измерения

Термометр радиальный биметаллический предназначен для измерения температуры жидкостей, пара и газов в отопительных и санитарных установках, в системах кондиционирования и вентиляции. Принцип действия термометров БТ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемой температуры. В качестве чувствительного элемента используется биметаллическая пружина. Биметаллическая пружина изготавливается из двух прочно соединенных металлических пластин, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения. При изменении температуры пружина изгибается и вращает стрелку термометра. Один конец пружины закреплен внутри штока, а к другому присоединяется ось стрелки.Область применения: системы кондиционирования, теплоснабжение, водоснабжение.