Станочные тиски Wilton Тип 25, сверлильные, высокоточные

Тиски общего использования для работы на сверлильных станках;

Отшлифованные три грани тисков позволяют устанавливать в любом необходимом положении.

Тиски сверлильные, тип 25, представляют собой универсальное высокоточное приспособление, рассчитанное для выполнения точного сверления и разметки на универсальных станках. Тиски сверлильные этого типа имеют отшлифованные боковые поверхности, обеспечивающие равномерное трехстороннее крепление заготовок. Приспособление изготовлено из литейного чугуна, имеет прочное и устойчивое основание специальной формы, рассчитанное для крепежной оснастки. Вес тисков составляет 3 кг. Особенности: