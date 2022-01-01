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Станочные тиски Wilton Тип 25, сверлильные, высокоточные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton Тип 25, сверлильные, высокоточные
    Арт. jet_13030
    Станочные тиски Wilton Тип 25, сверлильные, высокоточные

      Станочные тиски Wilton Тип 25, сверлильные, высокоточные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13030

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Функция поворота
      		Нет
      Класс товара
      		бытовой
      Тип зажимного инструмента
      		тиски
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски сверлильные, тип 25, представляют собой универсальное высокоточное приспособление, рассчитанное для выполнения точного сверления и разметки на универсальных станках. Тиски сверлильные этого типа имеют отшлифованные боковые поверхности, обеспечивающие равномерное трехстороннее крепление заготовок. Приспособление изготовлено из литейного чугуна, имеет прочное и устойчивое основание специальной формы, рассчитанное для крепежной оснастки. Вес тисков составляет 3 кг. Особенности:
        • Тиски общего использования для работы на сверлильных станках;
        • Отшлифованные три грани тисков позволяют устанавливать в любом необходимом положении.