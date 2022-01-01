Станочные тиски Wilton Тип 25, сверлильные, высокоточные
Арт. jet_13030
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Функция поворота
|Нет
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Класс товара
|бытовой
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Тип зажимного инструмента
|тиски
- Тиски сверлильные, тип 25, представляют собой универсальное высокоточное приспособление, рассчитанное для выполнения точного сверления и разметки на универсальных станках. Тиски сверлильные этого типа имеют отшлифованные боковые поверхности, обеспечивающие равномерное трехстороннее крепление заготовок. Приспособление изготовлено из литейного чугуна, имеет прочное и устойчивое основание специальной формы, рассчитанное для крепежной оснастки. Вес тисков составляет 3 кг. Особенности:
- Тиски общего использования для работы на сверлильных станках;
- Отшлифованные три грани тисков позволяют устанавливать в любом необходимом положении.