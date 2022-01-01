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Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные
    Арт. jet_13031
    Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные
    Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные
    Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные
      Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные
      Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные
      Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные

      Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13031

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Функция поворота
      		Нет
      Класс товара
      		бытовой
      Тип зажимного инструмента
      		тиски
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски сверлильные, тип 30, являются универсальной оснасткой, используемой для выполнения сверлильных и других работ высокой точности на универсальных станках.
        • Приспособление изготовлено из литейного чугуна, весит 4 кг.
        • Сверлильные тиски этого типа имеют отшлифованные поверхности, позволяющие надежно фиксировать и позиционировать заготовку одновременно с трех сторон.
        • Тиски имеют рабочий ход 75 мм и губки шириной 75 мм. Высота губок 44 мм., благодаря которой обеспечивается широкая площадь прихвата заготовки.
        • Эта модель имеет устойчивое основание, рассчитанное на использование для установки специального крепежа и приспособлений.