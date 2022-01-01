Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные

Приспособление изготовлено из литейного чугуна, весит 4 кг.

Сверлильные тиски этого типа имеют отшлифованные поверхности, позволяющие надежно фиксировать и позиционировать заготовку одновременно с трех сторон.

Тиски имеют рабочий ход 75 мм и губки шириной 75 мм. Высота губок 44 мм., благодаря которой обеспечивается широкая площадь прихвата заготовки.

Эта модель имеет устойчивое основание, рассчитанное на использование для установки специального крепежа и приспособлений.

Тиски сверлильные, тип 30, являются универсальной оснасткой, используемой для выполнения сверлильных и других работ высокой точности на универсальных станках.