Станочные тиски Wilton Тип 30, сверлильные высокоточные
Арт. jet_13031
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Функция поворота
|Нет
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Класс товара
|бытовой
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Тип зажимного инструмента
|тиски
- Тиски сверлильные, тип 30, являются универсальной оснасткой, используемой для выполнения сверлильных и других работ высокой точности на универсальных станках.
- Приспособление изготовлено из литейного чугуна, весит 4 кг.
- Сверлильные тиски этого типа имеют отшлифованные поверхности, позволяющие надежно фиксировать и позиционировать заготовку одновременно с трех сторон.
- Тиски имеют рабочий ход 75 мм и губки шириной 75 мм. Высота губок 44 мм., благодаря которой обеспечивается широкая площадь прихвата заготовки.
- Эта модель имеет устойчивое основание, рассчитанное на использование для установки специального крепежа и приспособлений.