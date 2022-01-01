Тиски слесарные поворотные Ombra A90047, 200 мм

Слесарные поворотные тиски OMBRA® являются зажимным приспособлением для закрепления и фиксации деталей в нужном положении при механической обработке (сверлении, пилении, зачистке и т.п). Тиски OMBRA® изготовлены из материалов и по технологиям, которые в полной мере обеспечивают работоспособность и прочность приспособления, согласно предъявляемым требованиям при использовании данных изделий в мастерских, цехах и ремонтных предприятиях.