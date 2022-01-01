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Станочные тиски Stalex QM16200
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Станочные тиски
    Станочные тиски Stalex QM16200
    Арт. stalex_19405
    Станочные тиски Stalex QM16200

      Станочные тиски Stalex QM16200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_19405

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		230
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски станочные Stalex QM с поворотным основанием - предназначены для фиксации заготовок, применяемых на сверлильных, фрезерных и других видах станков. Поворот тисков на 360º.
        Основные детали тисков, в том числе поворотное основание, изготовлены из высокопрочного чугуна. Съёмные рифлёные губки изготовлены из закаленной инструментальной стали и отшлифованы.
        Особенности и преимущества:
        • Основными достоинствами данного типа оснастки является высокое усилие зажима, жесткое крепление деталей и возможность проведения высокоточных операций.
        • Съемные рифлёные губки закалены и отшлифованы, обеспечивая большой срок службы при сохранении точности и повторяемости.
        • Винт защищен от грязи и стружки.
        • Подвижная губка усилена увеличенным корпусом.
        • Прочная конструкция, детали тисков изготовлены из высокопрочного чугуна.
        • Ручка тисков в стандартной комплектации.