Станочные тиски Stalex QM16200
Арт. stalex_19405
Характеристики
- Тиски станочные Stalex QM с поворотным основанием - предназначены для фиксации заготовок, применяемых на сверлильных, фрезерных и других видах станков. Поворот тисков на 360º.
Основные детали тисков, в том числе поворотное основание, изготовлены из высокопрочного чугуна. Съёмные рифлёные губки изготовлены из закаленной инструментальной стали и отшлифованы.
Особенности и преимущества:
- Основными достоинствами данного типа оснастки является высокое усилие зажима, жесткое крепление деталей и возможность проведения высокоточных операций.
- Съемные рифлёные губки закалены и отшлифованы, обеспечивая большой срок службы при сохранении точности и повторяемости.
- Винт защищен от грязи и стружки.
- Подвижная губка усилена увеличенным корпусом.
- Прочная конструкция, детали тисков изготовлены из высокопрочного чугуна.
- Ручка тисков в стандартной комплектации.